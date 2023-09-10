ООН раскритиковала дистанционное обучение

В 655-страничном докладе, выпущенном ООН, ставится вопрос о том, не произошла ли в мире «глобальная трагедия в области образовательных технологий».

Основные выводы доклада включают:

Переоценка потенциала образовательных технологий.

Усугубление неравенства в образовании из-за удаленного онлайн-обучения.

Препятствия и изменения в учебном процессе.

Необходимость регулирования и обеспечения гарантий.

В отчете подчеркивается, что негативное влияние дистанционного обучения ощущается во всем мире, независимо от уровня экономического развития стран. В нем отмечается, что не менее половины учащихся, которые должны были использовать системы дистанционного обучения во время закрытия школ, не смогли этого сделать из-за недостатка технологий.