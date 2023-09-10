ООН раскритиковала дистанционное обучение

ООН раскритиковала дистанционное обучениеЗа неравенство
В докладе Организации Объединенных Наций говорится об «ошеломляющем» неравенстве в образовании, вызванном чрезмерным использованием дистанционного обучения во время пандемии.
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В 655-страничном докладе, выпущенном ООН, ставится вопрос о том, не произошла ли в мире «глобальная трагедия в области образовательных технологий».
Основные выводы доклада включают:
Переоценка потенциала образовательных технологий.
Усугубление неравенства в образовании из-за удаленного онлайн-обучения.
Препятствия и изменения в учебном процессе.
Необходимость регулирования и обеспечения гарантий.
В отчете подчеркивается, что негативное влияние дистанционного обучения ощущается во всем мире, независимо от уровня экономического развития стран. В нем отмечается, что не менее половины учащихся, которые должны были использовать системы дистанционного обучения во время закрытия школ, не смогли этого сделать из-за недостатка технологий.