Intel уже выпустила обновления микрокода для защиты, и пользователям нужно просто обновить Windows или прошивку через сайт производителя компьютера или материнской платы. Хотя в некоторых случаях патч не повлияет на производительность, для других чипов возможны небольшие потери. Например, процессоры Alder Lake станут медленнее на 2,7%, Skylake — на 1,6%. А вот владельцы неудачной 11-й серии Rocket Lake могут потерять до 8,3% производительности — возможно, это повод подумать об апгрейде, говорят эксперты.

Intel поблагодарила исследователей ETH Zurich за обнаружение проблемы и подчеркнула, что пока нет данных об использовании уязвимости в реальных атаках.