OpenAI будет оплачивать миллиарды за чипы AMD за счет акций самой AMD

Компания предоставила OpenAI варранты на 160 млн акций AMD, которые будут переходить в собственность поэтапно при достижении определённых условий, включая рост цены акций. Последний этап зависит от того, достигнут ли $ 600 за акцию.

Если все условия будут выполнены и OpenAI сохранит акции до конца сделки, их стоимость может составить около $100 млрд, что позволит оплатить покупку большого объёма GPU. Однако аналитики считают более вероятным, что OpenAI будет продавать акции постепенно, чтобы покрывать расходы по мере поставок.

Другие эксперты, однако, отмечают, что по сравнению с партнёрством OpenAI и Nvidia условия менее выгодны.