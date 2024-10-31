OpenAI начала работу с TSMC для разработки собственного ИИ-чипа

На фоне проблем с цепочками поставок

OpenAI, как сообщают СМИ, начала работать с Broadcom и TSMC для разработки своего первого собственного чипа, предназначенного для ИИ-систем, одновременно диверсифицируя поставки чипов, которыми «правят» AMD и Nvidia. Решение отказаться от амбициозных планов по созданию заводов связано с высокими затратами и длительными сроками на создание сети фабрик. Вместо этого OpenAI сосредоточится на внутреннем проектировании чипов, используя партнерства для управления поставками и затратами.