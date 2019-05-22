Opera анонсировала первый игровой браузер

Компания уже запустила официальный сайт для браузера. Впрочем подробностей о нём известно немного. Не объявлены технические характеристики: показан только примерный дизайн. На сайте Opera GX уже сейчас можно попробовать изменять цвет оформления будущего браузера. Журналисты предположили, что это свидетельствует о возможной синхронизации Opera GX с RGB-подсветкой игрового компьютера или ноутбука.

Также в сети думают, что браузер будет идеально подходить для облачных и мультиплеерных игр на движке Unity и других игровых сервисов.

Точная дата запуска Opera GX ещё неизвестна. На сайте можно оставить свою почту, чтобы первым получить письмо с подробностями и датой выпуска.