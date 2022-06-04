Оперативная память DDR5 значительно подешевела

ComputerBase сообщает, что память DDR5-4800 теперь доступна по цене менее 5 евро за гигабайт. Это значительное снижение по сравнению с 15 евро за гигабайт в конце 2021 года. Стандартный комплект SO-DIMM объёмом 32 ГБ теперь стоит 154 евро.

Изменение цены хорошо видно на графике ниже: