Оперативная память DDR5 значительно подешевела

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Оперативная память DDR5 значительно подешевелаА цены на DDR4 не меняются
Цены на новейшую оперативную память типа DDR5 наконец начали снижаться. За месяц они потеряли в цене почти 20%.
ComputerBase сообщает, что память DDR5-4800 теперь доступна по цене менее 5 евро за гигабайт. Это значительное снижение по сравнению с 15 евро за гигабайт в конце 2021 года. Стандартный комплект SO-DIMM объёмом 32 ГБ теперь стоит 154 евро.
Изменение цены хорошо видно на графике ниже:
Аналогичное снижение цен наблюдается и для U-DIMM, где стандартными являются модули на 16 ГБ. Модуль Kingston 4800 МТ/с теперь стоит 42 евро, что более чем вдвое дешевле, чем было в феврале.
С другой стороны, цены на DDR4 не претерпели значительного снижения за последние несколько месяцев.