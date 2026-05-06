Оперативная память DDR6 появится в продаже в 2028 году

Сейчас компании работают над стандартом вместе с JEDEC, которая задаёт правила для всей индустрии. Черновик стандарта появился ещё в 2024 году, но многие детали (например, рабочее напряжение и расположение контактов) пока не определены.

Сегодняшняя память DDR5 работает на скорости до 8800 МТ/с. DDR6 начнёт с такого же уровня, но сможет разгоняться до 17 600 МТ/с. Такой рост стал возможен благодаря новой архитектуре: вместо двух каналов по 32 бита у DDR6 будет четыре канала по 24 бита.

Из-за высоких скоростей обычные плашки памяти DIMM могут не подойти. Поэтому индустрия делает ставку на CAMM2.