Оперативная память для компьютеров начала резко дорожать

Отмечается, что больше всего выросли цены на продукты нижнего сегмента плотности и для нишевых областей применения. Стоимость изменилась у специализированных чипов DDR2 и DDR3. Также выросли цены и на DDR4.

Так средняя стоимость DDR3 4 ГБ увеличилась в феврале на 6,8% по сравнению с месяцем ранее. DDR3 2 ГБ подорожали на 9%. Цены на DDR4 4 ГБ выросли на 6%, а на DDR4 8 ГБ — на 4%.

Аналитики считают, что стоимость памяти DRAM будет расти в течение всего 2021 года.