Компьютеры
Сегодня в 20:04
Оперативная память для компьютеров начала резко дорожать
Из-за дефицита полупроводников
Сообщается, что поставщики оперативной памяти DRAM начали повышать контрактные цены на свою продукцию. Сейчас они переживают дефицит производственных мощностей.
Отмечается, что больше всего выросли цены на продукты нижнего сегмента плотности и для нишевых областей применения. Стоимость изменилась у специализированных чипов DDR2 и DDR3. Также выросли цены и на DDR4.
Так средняя стоимость DDR3 4 ГБ увеличилась в феврале на 6,8% по сравнению с месяцем ранее. DDR3 2 ГБ подорожали на 9%. Цены на DDR4 4 ГБ выросли на 6%, а на DDR4 8 ГБ — на 4%.
Аналитики считают, что стоимость памяти DRAM будет расти в течение всего 2021 года.