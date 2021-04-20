Компьютеры
Сегодня в 19:31
Оперативная память для компьютеров подорожает почти на треть к лету 2021
Причин тому несколько
Аналитики TrendForce заявили, что цены на оперативную память для компьютеров могут вырасти почти на треть во втором квартале 2021 года, то есть уже к лету.
Эксперты предсказывают подорожание на 18-23%. В потребительском сегменте рост цен может достичь и 28%. Это случится из-за высокого сезонного спроса, а также глобального дефицита полупроводников.
Сейчас поставщики памяти и производители компьютеров и ноутбуков ведут переговоры по контрактным ценам на ближайший период. Хоть переговоры и не завершены, специалисты ожидают подорожания. Стоимость модуля DDR4-2666 уже увеличилась примерно на 25%, если сравнивать с предыдущим кварталом.
СМИ уточняют, что подорожать могут и специализированные DDR3/DDR4, мобильные, графические и серверные модули.