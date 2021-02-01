Оперативная память для старых компьютеров подорожает в полтора раза

Эти же источники ранее говорили о меньшем подорожании — на 30%. Теперь же их прогноз изменился. Аналитики предсказывают рост на 40-50%.

Сообщается также, что память типа DDR4 подорожает не так сильно. Дело в том, что DDR3 — уже устаревший тип памяти. Технологии прошлого поколения вытесняются новыми, и их себестоимость неизбежно увеличивается. Тем не менее, старые компьютеры всё ещё могут работать на памяти DDR3, а значит спрос на неё есть. Хоть и невысокий по сравнению с актуальными видами памяти.