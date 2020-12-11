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Оперативная память и SSD могут подорожать из-за землетрясения на Тайване
Подобные инциденты обычно не проходят бесследно
10 декабря у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение силой 6,7 балла. Производителям оперативной памяти и SSD пришлось остановить производство для проверки оборудования. Такие инциденты могут влиять на цену компонентов.
Сообщается, что ближе всех к эпицентру землетрясения оказались заводы по производству оперативной памяти компаний Nanya, MTTW (Micron) и Vanguard. Журналисты напоминают, что недавно на предприятии MTTW случился пожар, из-за чего произошло временное отключение электроэнергии. Это всё привело к ситуации, из-за которой могут подняться цены на оперативную память.
Также неподалёку от эпицентра землетрясения находились заводы по производству чипов компаний TSMC, UMC, Vanguard и PSMC. Что интересно, подобные ситуации затрагивают территории, на которых размещены 21% глобальных мощностей по созданию чипов DRAM.
Стоит отметить, что сами компании не говорили о проблемах и уже вернулись к обычной работе.