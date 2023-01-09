Оперативной памяти предсказали дальнейшее удешевление

Аналитики прогнозируют, что в первом квартале цены на динамическую память с произвольным доступом (DRAM) снизятся в среднем на 13-18%. ОЗУ для персональных компьютеров и серверов подешевеют на 20%. В сегменте для мобильных устройств падение цен будет минимальным.

Отмечается, что у крупнейших в мире производителей DRAM-памяти, SK Hynix, Micron и Samsung, до сих пор есть излишки продукта. Только последней удалось добиться некоторых успехов в ликвидации излишков.