Оперативную память DDR4 разогнали до недостижимых ранее частот

Этого добилась команда оверклокеров MSI OC Team на Тайване. Они использовали память HyperX Predator DDR4 8G с изначальной частотой 4600 МГц, а также матплату MSI MEG Z590I UNIFY и процессор 11-поколения Intel Core i9-11900KF. Подтверждение разгону можно посмотреть по этой ссылке.

Отмечается, что оперативная память HyperX Predator DDR4 выпускается в одиночных вариантах от 8 до 32 ГБ и комплектах из двух, четырёх или восьми модулей общей ёмкостью от 16 до 256 ГБ.

Предыдущий рекорд принадлежал китайскому энтузиасту. Он разогнал оперативную память DDR4 до 7004 МГц.