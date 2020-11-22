Оперативную память DDR4 разогнали до рекордной частоты

В разгоне использовались материнская плата MSI MEG B550 Unify-X и единственный модуль оперативной памяти Crucial DDR4 ёмкостью 16 ГБ. Тайминги составили 22-26-26-46. baby-j смог добиться повышения частоты до 3502,1 МГц. То есть эффективная частота оказалась равна около 7004 МГц.

Оверклокер также применял жидкий азот для охлаждения как центрального процессора, так и самого модуля оперативной памяти.

Что касается процессора AMD Ryzen 5 Pro 4650G, то он включает в себя шесть вычислительных ядер с возможностью обработки до 12 потоков. Базовая тактовая частота чипа равна 3,7 ГГц, максимальная — 4,2 ГГц.