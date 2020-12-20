Компьютеры
Сегодня 20:08
Оперативную память компьютеров научились использовать для передачи сигнала Wi-Fi
Это могут использовать для кражи данных
Ранее в этом году группа израильских исследователей обнаружила новые способы, которыми хакеры могут эксплуатировать физически изолированные системы для кражи конфиденциальной информации. Один из них включал в себя управление скоростью вентиляторов внутри ПК для создания вибраций, которые может уловить акселерометр в смартфоне. Теперь же исследователи нашли ещё один странный метод под названием AIR-FI, который использует оперативную память типа DDR SDRAM для создания 2,4-ГГц Wi-Fi сигналов. Благодаря этому конфиденциальную информацию могут своровать, находясь в радиусе нескольких метров. Нужен лишь Wi-Fi приёмник.
Такая атака может привести к тому, что система, изолированная от публичных сетей, будет по широковещательному каналу передавать Wi-Fi сигнал ближайшим скомпрометированным устройствам.
Впрочем, сначала злоумышленник должен будет загрузить на целевую систему вредоносное ПО или скомпрометировать её в процессе производства. Проще всего добиться цели через USB флешку.