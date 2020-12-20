Оперативную память компьютеров научились использовать для передачи сигнала Wi-Fi

Такая атака может привести к тому, что система, изолированная от публичных сетей, будет по широковещательному каналу передавать Wi-Fi сигнал ближайшим скомпрометированным устройствам.

Впрочем, сначала злоумышленник должен будет загрузить на целевую систему вредоносное ПО или скомпрометировать её в процессе производства. Проще всего добиться цели через USB флешку.