Опоздали на вечеринку: Biostar выпустила видеокарты GeForce RTX 3080/3070 через 2 года после запуска NVIDIA

Это кастомные модели RTX 3080 и RTX 3070. У них установлены индивидуальные решения для охлаждения с тремя и двумя вентиляторами.

Biostar также объявила о выходе RTX 2060 SUPER, которая будет доступна в двух вариантах, незначительно отличающихся друг от друга.