Опоздали на вечеринку: Biostar выпустила видеокарты GeForce RTX 3080/3070 через 2 года после запуска NVIDIA

17:17, 01 января 2023
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Опоздали на вечеринку: Biostar выпустила видеокарты GeForce RTX 3080/3070 через 2 года после запуска NVIDIAА можно было ещё позже?
Biostar только сейчас выпустила свои версии видеокарт, впервые вышедших ещё в 2020 году.
Фото: Biostar
Это кастомные модели RTX 3080 и RTX 3070. У них установлены индивидуальные решения для охлаждения с тремя и двумя вентиляторами.
Biostar также объявила о выходе RTX 2060 SUPER, которая будет доступна в двух вариантах, незначительно отличающихся друг от друга.