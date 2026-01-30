Oppo представила в России серию Reno 15 с акцентом на селфи и долгую работу

В смартфонах впервые используется фронтальная камера с ультраширокоугольным объективом. Она позволяет снимать селфи в 4К и поместить в кадр больше людей. Основные камеры также стали лучше: например, версия 5G оснащена специальным объективом для красивых портретов.

Производитель добавил много ИИ-функций. Можно, например, удалить лишние объекты с изображения, автоматически улучшить освещение на портретах или даже создать из нескольких снимков один живой коллаж с 3D-эффектом. Для видео есть встроенный редактор и стабилизация.

Обе модели отличаются большой ёмкостью аккумулятора (до 7000 мАч) и быстрой зарядкой. Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP69.

До 23 февраля смартфоны можно купить по специальным ценам:

Reno15 5G 12 ГБ + 256 ГБ — 42 999 ₽;

Reno15 5G 12 ГБ + 512 ГБ — 45 999 ₽;

Reno15 F 8 ГБ + 256 ГБ — 27 999 ₽.

Reno15 F 12 ГБ + 512 ГБ — 37 999 ₽.

Позже в продажу поступит более продвинутая версия Reno15 Pro 5G.