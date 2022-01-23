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Определена худшая видеокарта для добычи криптовалюты

Понадобится три года, чтобы она окупилась
Цены на криптовалюту падают, и майнинг переживает не лучшие времена. Теперь требуется 30 месяцев, чтобы окупиться, даже если вы купите видеокарту серии GeForce RTX 30 для майнинга. А что касается других карт, то дела обстоят даже хуже. Издание Hardware Times определило самую неподходящую видеокарту для добычи криптовалюты.
Определена худшая видеокарта для добычи криптовалюты

Статистика, предоставленная ProTON, показывает, что даже с GeForce RTX 3080 Ti или 3090 вам потребуется около трёх лет (36-37 месяцев), чтобы окупить первоначальные вложения в оборудование. Неожиданно GeForce GTX 1660 Super и 1660 Ti имеют самый короткий период окупаемости — 28 месяцев, за ними следует RTX 3060 с 30 месяцами.

А вот худшей видеокартой для майнинга стала AMD Radeon RX 6900 XT. Для того, чтобы вложения в неё окупились требуется более трёх лет или 38 месяцев. Это частично объясняет, почему Radeon RX 6900 XT — одна из самых доступных видеокарт сейчас.

Источник: Hardware Times
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