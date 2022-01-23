Определена худшая видеокарта для добычи криптовалюты

Статистика, предоставленная ProTON, показывает, что даже с GeForce RTX 3080 Ti или 3090 вам потребуется около трёх лет (36-37 месяцев), чтобы окупить первоначальные вложения в оборудование. Неожиданно GeForce GTX 1660 Super и 1660 Ti имеют самый короткий период окупаемости — 28 месяцев, за ними следует RTX 3060 с 30 месяцами.

А вот худшей видеокартой для майнинга стала AMD Radeon RX 6900 XT. Для того, чтобы вложения в неё окупились требуется более трёх лет или 38 месяцев. Это частично объясняет, почему Radeon RX 6900 XT — одна из самых доступных видеокарт сейчас.