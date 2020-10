Определена лучшая сборка игрового компьютера за 100 тысяч рублей

Различные сборки протестировали в играх в двух режимах: номинальном и в разгоне. Автор, как обычно, взял восемь проектов: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Использовалось разрешение 1920 x 1080 пикселей.

Если рассматривать только среднегеометрические результаты различных связок процессор + видеокарта, то лучшими оказались: Core i5-9600KF + GeForce RTX 2080, Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080, Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-9400F + GeForce RTX 2080 Super. Эти сочетания обеспечили хорошую производительность во всех восьми играх.

Также автор материала взял средние цены на процессоры и видеокарты в московских магазинах и выбрал самое выгодное сочетание. В этом случае лучшей оказалась связка Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 Super.