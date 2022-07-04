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Определена самая популярная видеокарта за июнь 2022 г.Не в пользу AMD
Steam поделился статистикой игрового оборудования среди своих пользователей за июнь 2022 года.
Согласно свежим данным, NVIDIA GeForce RTX 3060 был самым популярным графическим процессором среди пользователей Steam в июне, набрав более половины процента общей доли. Его ноутбучный вариант незначительно опередил настольного «брата».
Среди процессоров Intel тоже опередила AMD. Чипы первой компании были более популярны среди геймеров Steam как на Windows, так и на Linux. Прирост процессоров Intel составил +1,28% для Windows и +0,68% для Linux. Оба производителя чипов столкнулись с падением продаж высокопроизводительных процессоров, но Intel показала хорошие результаты в начальном и бюджетном сегментах.