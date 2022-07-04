Определена самая популярная видеокарта за июнь 2022 г.

Среди процессоров Intel тоже опередила AMD. Чипы первой компании были более популярны среди геймеров Steam как на Windows, так и на Linux. Прирост процессоров Intel составил +1,28% для Windows и +0,68% для Linux. Оба производителя чипов столкнулись с падением продаж высокопроизводительных процессоров, но Intel показала хорошие результаты в начальном и бюджетном сегментах.