Определено, чьи видеокарты лучше — AMD или NVIDIA

В рейтинге Tom’s Hardware по чистой производительности безусловным лидером является NVIDIA. Первые пять строчек занимают модели этой компании. Лучшие видеокарты AMD расположились на шестом и седьмом месте — это Radeon VII и RX 5700 XT.

Помимо производительности важную роль играет цена видеокарты. После отметки в $350 модели AMD становятся более конкурентоспособными. Тем не менее, по производительности видеокарты NVIDIA смотрятся выигрышнее.

Что касается энергопотребления, то тут снова модели «зелёных» показывают себя лучше. Особенно хорошо смотрятся модели в верхнем и нижнем ценовом сегментах.

Эксперты оценили и технологии, которые предлагают видеокарты, в том числе трассировку лучей у NVIDIA. Это, кстати, не единственное различие между моделями разных фирм. Видеокарты NVIDIA также поддерживают Variable rate shading (VRS), технологию, призванную повысить производительность путём оптимизация шейдинга, и Deep Learning Super Sampling (DLSS), технологию NVIDIA RTX, которая использует возможности ИИ для повышения частоты кадров в играх с интенсивными графическими нагрузками. В целом, пока NVIDIA лидирует и по этому критерию.

Если говорить о драйверах и программном обеспечении, то обе компании предоставляют хороший софт. Выбор той или иной здесь исключительно дело вкуса.

В конце концов эксперты сравнили цены видеокарт. Самая дорогая модель AMD на данный момент, которую стоит купить, — это RX 5700 XT. И она в среднем на 13% быстрее, чем RTX 2060 Super. В целом, AMD предлагает более выгодные варианты.

В итоге по пяти критериям NVIDIA лидирует. Но кое-что может измениться с выходом новинок от AMD.