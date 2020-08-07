Определено, чьи видеокарты лучше — AMD или NVIDIA
В рейтинге Tom’s Hardware по чистой производительности безусловным лидером является NVIDIA. Первые пять строчек занимают модели этой компании. Лучшие видеокарты AMD расположились на шестом и седьмом месте — это Radeon VII и RX 5700 XT.
Помимо производительности важную роль играет цена видеокарты. После отметки в $350 модели AMD становятся более конкурентоспособными. Тем не менее, по производительности видеокарты NVIDIA смотрятся выигрышнее.
Что касается энергопотребления, то тут снова модели «зелёных» показывают себя лучше. Особенно хорошо смотрятся модели в верхнем и нижнем ценовом сегментах.
Эксперты оценили и технологии, которые предлагают видеокарты, в том числе трассировку лучей у NVIDIA. Это, кстати, не единственное различие между моделями разных фирм. Видеокарты NVIDIA также поддерживают Variable rate shading (VRS), технологию, призванную повысить производительность путём оптимизация шейдинга, и Deep Learning Super Sampling (DLSS), технологию NVIDIA RTX, которая использует возможности ИИ для повышения частоты кадров в играх с интенсивными графическими нагрузками. В целом, пока NVIDIA лидирует и по этому критерию.
Если говорить о драйверах и программном обеспечении, то обе компании предоставляют хороший софт. Выбор той или иной здесь исключительно дело вкуса.
В конце концов эксперты сравнили цены видеокарт. Самая дорогая модель AMD на данный момент, которую стоит купить, — это RX 5700 XT. И она в среднем на 13% быстрее, чем RTX 2060 Super. В целом, AMD предлагает более выгодные варианты.
В итоге по пяти критериям NVIDIA лидирует. Но кое-что может измениться с выходом новинок от AMD.
|Характеристика
|NVIDIA GeForce
|AMD Radeon
|Новые технологии
|✓
|Драйверы и ПО
|✓
|✓
|Производительность в играх
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|Экономия электроэнергии
|✓
|Цена
|✓
|Итог
|4
|2