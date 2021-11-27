Определены лучшие антивирусы для домашних компьютеров на Windows

Согласно отчёту, AV-TEST протестировал Windows Defender, Avira, McAfee, Avast, AVG и несколько других антивирусных программ. У них были проверены различные аспекты работы: как они справляются с вредоносными программами нулевого дня, кибератаками, заражёнными письмами и т.д. Специалисты использовали самую последнюю общедоступную версию всех продуктов.

Лучшим оказался встроенный в систему Windows Defender. Он получил отличные оценки по всем параметрам защиты, производительности и удобства использования. Другие программы от таких поставщиков, как McAfee и Avast, также получили высокие оценки, но Windows Defender — единственное бесплатное антивирусное решение.