Определены лучшие антивирусы для домашних компьютеров на Windows

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Определены лучшие антивирусы для домашних компьютеров на WindowsЗа октябрь
Независимый институт IT-безопасности AV-TEST составил рейтинг лучших антивирусов для домашних компьютеров на Windows за октябрь 2021 года. Это отчёт для пользователей Windows 10 Home. Чтобы его составить, специалисты протестировали 21 программу от различных поставщиков, включая Norton, Kaspersky и Microsoft.
Согласно отчёту, AV-TEST протестировал Windows Defender, Avira, McAfee, Avast, AVG и несколько других антивирусных программ. У них были проверены различные аспекты работы: как они справляются с вредоносными программами нулевого дня, кибератаками, заражёнными письмами и т.д. Специалисты использовали самую последнюю общедоступную версию всех продуктов.
Лучшим оказался встроенный в систему Windows Defender. Он получил отличные оценки по всем параметрам защиты, производительности и удобства использования. Другие программы от таких поставщиков, как McAfee и Avast, также получили высокие оценки, но Windows Defender — единственное бесплатное антивирусное решение.
Источник: Windowslatest