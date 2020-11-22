Определены лучшие игровые мониторы для разных разрешений

Ролик пересказал портал Overclockers.ru. Сначала авторы назвали мониторы для игр в разрешении 1440р. В этом сегменте посоветовали Samsung Odyssey G7. Единственный его недостаток — высокая цена. Также хорошо подойдут модели MSI Optix MAG274QRF-QD и Viewsonic VX2758-2KP-MHD.

Лучшим монитором в разрешении 4K стал LG 27GN950, предлагающий частоту обновления 144 Гц и IPS-матрицу.

Для самого распространённого разрешения 1080р посоветовали Asus ROG Swift PG259QN, MSI Optix MAG251RX, AOC 24G2. Последний, кстати, лучший вариант по соотношению цена/качество.

Ну, и лучшими Ultrawide мониторами назвали Asus ROG Swift PG35VQ/Acer Predator X35, LG 34GN850, а также Xiaomi Mi Curved 34.