Определены лучшие компьютерные процессоры стоимостью до 35 тысяч рублей

Компьютеры
Сегодня в 17:11
Определены лучшие компьютерные процессоры стоимостью до 35 тысяч рублейТестировали и Intel, и AMD
Автор портала Overclockers протестировал процессоры AMD и Intel стоимостью от 25 тысяч до 35 тысяч рублей. Модели проверяли с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.
Тесты прошли в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440 пикселей. Для обзора взяли следующие модели:
- Core i7-10700КF;
- Core i7-10700F;
- Core i7-9700KF;
- Core i7-9700F;
- Core i7-8700;
- Ryzen 7 3800XТ;
- Ryzen 7 3800X;
- Ryzen 7 3700X.
Что касается игр, то запускались Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.
По производительности лидировали процессоры Core i7-10700KF, Ryzen 7 3800XТ и Core i7-10700F.
Overclockers
А вот по соотношению цена/производительность выбились вперёд модели Core i7-9700F, Core i7-9700KF и Core i7-10700F. Автор советует обратить внимание на восьмиядерный процессор Core i7-10700F.