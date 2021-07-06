Определены лучшие компьютерные процессоры стоимостью до 35 тысяч рублей

Тестировали и Intel, и AMD

Автор портала Overclockers протестировал процессоры AMD и Intel стоимостью от 25 тысяч до 35 тысяч рублей. Модели проверяли с видеокартой GeForce RTX 3080 в восьми играх и двух режимах работы.