Определены лучшие компьютерные процессоры стоимостью до 35 тысяч рублей

Тесты прошли в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440 пикселей. Для обзора взяли следующие модели:

Core i7-10700КF;

Core i7-10700F;

Core i7-9700KF;

Core i7-9700F;

Core i7-8700;



Ryzen 7 3800XТ;

Ryzen 7 3800X;

Ryzen 7 3700X.

Что касается игр, то запускались Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Kingdom Come Deliverance, The Medium, Watch Dogs Legion, Wolfenstein Youngblood.

По производительности лидировали процессоры Core i7-10700KF, Ryzen 7 3800XТ и Core i7-10700F.