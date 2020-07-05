Определены лучшие сочетания процессоров и видеокарт для хорошего игрового компьютера

Новый тест не отличался от предыдущих: автор проверил различные связки процессоров и видеокарт в восьми играх: Control, F1 2019, Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner, Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood.

По среднегеометрическим результатам конфигураций в восьми играх лидерами стали сочетания Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-9600KF + GeForce RTX 2070.

Как обычно, автор тестов вывел соотношение стоимости и производительности для проверенных систем. Он ориентировался на цены в крупных московских магазинах. По соотношению цена/производительность победителем тоже стала связка Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2070 Super. То есть это лучший вариант для покупки. Ниже на графике можно увидеть остальные варианты (чем ниже показатель, тем выгоднее система):