Определены лучшие сочетания видеокарт и процессоров для игрового компьютера за 40 тысяч рублей

Игровые ПК протестировали в двух режимах: номинальном и с разогнанной видеокартой. Различные сочетания видеокарт и процессоров проверили в следующих играх: Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding, Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Во всех играх по среднегеометрическим результатам лучшими оказались связки Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1660, Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 Super, Core i3-9100F + Radeon RX 570 и Pentium G5420 + GeForce GTX 1660. Это касается обоих режимов. Данные сочетания показали хорошие результаты даже в Death Stranding, но в Crysis 3, например, производительность была посредственной.

Если говорить о привлекательности связок для покупки, то лидером стала Core i3-9100F + GeForce GTX 1650 Super. Также автор материала советует систему Ryzen 3 1200 + GeForce GTX 1660. Ниже можно посмотреть диаграмму по соотношению стоимости и производительности (чем меньше значение, тем лучше):