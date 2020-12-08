Определены лучшие видеокарты для игры Cyberpunk 2077

Это неудивительно, ведь Cyberpunk 2077 создавали в партнёрстве с NVIDIA. При игре в разрешении 3840 x 2160 и на Ultra настройках самый высокий FPS выдаёт видеокарта RTX 3090. И то — в среднем 46 FPS. Из видеокарт AMD, конечно, лучше всего тянет RX 6800 XT (33,8 FPS).