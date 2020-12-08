Компьютеры
Сегодня 21:07
Определены лучшие видеокарты для игры Cyberpunk 2077
Игра требовательная
Релиз Cyberpunk 2077 состоится 10 декабря, но некоторые журналисты уже поиграли и протестировали игру с разными видеокартами. Как оказалось, для этого проекта лучше подходят модели NVIDIA, чем AMD.
Это неудивительно, ведь Cyberpunk 2077 создавали в партнёрстве с NVIDIA. При игре в разрешении 3840 x 2160 и на Ultra настройках самый высокий FPS выдаёт видеокарта RTX 3090. И то — в среднем 46 FPS. Из видеокарт AMD, конечно, лучше всего тянет RX 6800 XT (33,8 FPS).
При трассировке лучей даже флагманская карта NVIDIA справляется не лучшим образом — FPS приближается к пределу в 25. Ситуацию, впрочем, улучшает поддержка DLSS.
При разрешении 1080p и со средними настройками играть можно и на GeForce GTX 1060 6 ГБ.