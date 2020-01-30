Определены модели процессоров Intel с опасной уязвимостью

Уязвимость называется CacheOut. Она позволяет выполнять команды злоумышленников и выборочно извлекать данные из кэш-памяти первого уровня. По десятибалльной шкале системы оценок уязвимостей CVSS CacheOut получила 6,5 балла. Здесь можно посмотреть список пострадавших процессоров.

Особенность эксплойта в том, что он может преодолевать практически все аппаратные границы безопасности. Благодаря этому хакеры могут украсть данные из ядер, совместно расположенных виртуальных машин и анклавов SGX.

Кроме публикации списка, Intel предоставила обновление микрокода для устранения проблемы и выдала разработчикам операционных систем рекомендации по разработке обновлений для защиты от CacheOut.