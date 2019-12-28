Определены наиболее популярные мониторы для игр

В качестве игровых мониторов авторы исследования рассматривали модели с частотой экрана от 144 Гц. Таких оказалось 276 штук.

Как оказалось, самая популярная диагональ для игрового монитора — 27 дюймов. На мониторы с такой характеристикой приходится почти 45% от всех моделей на рынке. На втором месте по популярности расположились 24-дюймовые мониторы (21%). Немаловажно то, что растёт доля мониторов с большими экранами.

Самым распространённым разрешением оказалось Full HD (1920 x 1080 пикселей). Таких моделей на рынке 53%. На второй месте расположилось Quad HD (2560 x 1440 пикселей) — 35% мониторов. Причём большая часть из них — это модели с диагональю экрана 27 и 31,5 дюйма.

Ещё одна важная характеристика — плотность пикселей. Тут наиболее популярным вариантом стало значение в 109 ppi. Самой распространённой частотой обновления экрана (и это неудивительно) остаётся 144 Гц. Мониторов со 165 Гц и 240 Гц значительно меньше.

Что касается типа панелей для мониторов, то тут лидирует TN (45,1%). Немного отстали панели типа VA (40,4%). А вот IPS-панели лежат в основе лишь 14,4% игровых мониторов.

Лидером-производителем игровых мониторов стала компания Acer.