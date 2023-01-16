Определён лучший новый процессор Intel для разгона

15:27, 16 января 2023
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Определён лучший новый процессор Intel для разгонаВыводы Igor'sLAB
Процессор Core i9-13900KF оказался лучшим для разгона. Эксперты вообще оценили потенциал процессоров Intel Raptor Lake.
Фото: Intel
Этот анализ основан на модели прогнозирования производительности, реализованной в материнской плате ASUS. Данные, которыми поделился эксперт Igor'sLAB, сосредоточены на кривой V/F. Чем более низкое напряжение требуется для достижения желаемой частоты, тем выше оценка «Silicon Prediction» для процессора.
Выводы заключались в том, что Intel явно сдерживала потенциал процессоров Core i9-13900K ради только что выпущенного Core i9-13900KS , предлагающего тактовую частоту до 6 ГГц «из коробки». Лучшими чипами для разгона, по-видимому, являются модели Core i9-13900KF с самым высоким средним баллом SP.