Компьютеры
Сегодня 20:29
Определён лучший процессор для современного бюджетного компьютера
Модель от AMD или от Intel?
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed протестировали различные недорогие процессоры в играх, рабочих задачах и бенчмарках и определили лучшую модель для современного бюджетного компьютера.
В тесте участвовали Intel Core i3-10100, рекомендованная цена которого равна $120, AMD Ryzen 3300X по такой же цене и 3100 за $99.
Первую модель тестировали с материнской платой Asus ROG Maximus XII Extreme (а также с бюджетной с чипсетом B460 и памятью в 2666 МГц), а остальные две — с Gigabyte X570 Aorus Master.
В бенчмарках и рабочих задачах процессоры AMD показали лучшие результаты, чем модель Intel. Ryzen 3300X в среднем оказался лучше конкурента Core i3-10100 на 17%.
В играх Ryzen 3100 проиграл процессору Intel, а вот Ryzen 3300X снова продолжил лидировать. Эксперты резонно назвали модель AMD лучшим процессором для современного бюджетного компьютера.