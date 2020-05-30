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Компьютеры
Сегодня 20:29

Определён лучший процессор для современного бюджетного компьютера

Модель от AMD или от Intel?
Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed протестировали различные недорогие процессоры в играх, рабочих задачах и бенчмарках и определили лучшую модель для современного бюджетного компьютера.

В тесте участвовали Intel Core i3-10100, рекомендованная цена которого равна $120, AMD Ryzen 3300X по такой же цене и 3100 за $99.

Первую модель тестировали с материнской платой Asus ROG Maximus XII Extreme (а также с бюджетной с чипсетом B460 и памятью в 2666 МГц), а остальные две — с Gigabyte X570 Aorus Master.

В бенчмарках и рабочих задачах процессоры AMD показали лучшие результаты, чем модель Intel. Ryzen 3300X в среднем оказался лучше конкурента Core i3-10100 на 17%.

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Фото: Hardware Unboxed

В играх Ryzen 3100 проиграл процессору Intel, а вот Ryzen 3300X снова продолжил лидировать. Эксперты резонно назвали модель AMD лучшим процессором для современного бюджетного компьютера.

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Фото: Hardware Unboxed

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