Определён лучший процессор для современного бюджетного компьютера

В тесте участвовали Intel Core i3-10100, рекомендованная цена которого равна $120, AMD Ryzen 3300X по такой же цене и 3100 за $99.

Первую модель тестировали с материнской платой Asus ROG Maximus XII Extreme (а также с бюджетной с чипсетом B460 и памятью в 2666 МГц), а остальные две — с Gigabyte X570 Aorus Master.

В бенчмарках и рабочих задачах процессоры AMD показали лучшие результаты, чем модель Intel. Ryzen 3300X в среднем оказался лучше конкурента Core i3-10100 на 17%.