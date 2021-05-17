Компьютеры
Сегодня в 16:52
Определён уровень «накрутки» цен на новые видеокарты
Сейчас видеокарты продают по ценам намного выше рекомендованных
Специалисты 3DCenter провели анализ рынка видеокарт и узнали, насколько завышены цены на них.
Аналитики изучили стоимость GPU у всех главных европейских ритейлеров. Их интересовали модели GeForce RTX 30. Сейчас их в принципе сложно найти в магазинах из-за дефицита. А если видеокарты и есть в наличии, то их продают по очень высокой цене.
Специалисты собрали данные за пять месяцев. В среднем видеокарты RTX 30 стоят сейчас в три раза дороже, чем должны. То есть цена их втрое выше рекомендованной. Видеокарты AMD Radeon RX 6000 продают лишь по вдвое завышенным ценам.
Когда ситуация изменится, неясно. Ожидать этого в ближайшее время не стоит.