Опубликован рейтинг прибыльности майнинга на современных компьютерных видеокартах

Самый высокий ежедневный доход, как указывает автор таблицы, можно получить, купив модель GeForce RTX 3090 стоимостью $1499. Прибыль в таком случае составит $10, а ещё $0,8 придётся отдать за электроэнергию. Автор, к сожалению, не говорит, для какого региона актуальны эти расценки. При таких показателях срок окупаемости видеокарты составит 150 дней.

Автор отметил, что видеокарту, конечно, можно настроить так, чтобы снизить энергопотребление и не повредить при этом хешрейт. Также он сообщил, что данные в таблице приводятся из расчёта прибыльности в 1000 евро с фермы при текущем курсе $1200 долларов за эфир.