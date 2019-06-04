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Компьютеры
Сегодня 12:51

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Видео показывает, как изменялись популярные видеокарты на основе данных в Steam
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam. Обновления в рейтинге происходят каждый месяц, но сервис, как правило, не подводит каких-либо итогов, поэтому оценить информацию обычному пользователю бывает сложно.

Создатели видео собрали данные за последние 15 лет — с апреля 2004 года. Тогда самыми популярными графическими картами были GeForce4 MX, GeForce4 и GeForce2 MX. Среднее значение оперативной памяти у них составляло 260 МБ. На сегодняшний день самая популярная видеокарта — GeForce GTX 1060 с 6 ГБ оперативной памяти.

На видео также можно посмотреть, как изменялись и другие характеристики компьютеров: частота центрального процессора (CPU), количество ядер, объем жесткого диска и даже разрешение мониторов.

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