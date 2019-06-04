Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Создатели видео собрали данные за последние 15 лет — с апреля 2004 года. Тогда самыми популярными графическими картами были GeForce4 MX, GeForce4 и GeForce2 MX. Среднее значение оперативной памяти у них составляло 260 МБ. На сегодняшний день самая популярная видеокарта — GeForce GTX 1060 с 6 ГБ оперативной памяти.