Опубликован рейтинг видеокарт с наибольшим процентом брака

Для рейтинга использовалась статистика крупного немецкого ритейлера Mindfactory. Магазин предоставил данные по RMA (Return Merchandise Authorization) — возврату некачественных или неисправных изделий производителю для ремонта, обмена или зачёта в баланс. Статистика учитывала данный показатель для видеокарт серий AMD Radeon 5000 (5500 XT и выше) и NVIDIA Turing (GTX 1660 Ti и выше).

Всего было продано 76 280 видеокарт от NVIDIA и 44 100 видеокарты от AMD. Что касается продукции «зелёных», то для неё было зафиксировано 1607 возвратов, а для продукции AMD — 1452. Это значит, что показатель RMA для первой компании составил 2,1%, а для второй — 3,3%. Отдельно по моделям показатель можно посмотреть в таблице ниже: