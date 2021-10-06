Опубликована инструкция по по "правильному" переходу на Windows 11

Опубликована инструкция по по "правильному" переходу на Windows 11Бесплатно обновиться могут все, у кого стоит Windows 10
Для того чтобы перейти с Windows 10 на Windows 11, автор предлагает выполнить несколько пунктов.
- Проверить, соответствует ли компьютер системным требованиям. Всю информацию можно найти на официальном сайте Microsoft. Однако среди наиболее важных параметров пользователь называет наличие TPM 2.0, не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 64 ГБ памяти, графическая карта с поддержкой DX12, один из поддерживаемых процессоров Intel или AMD.
- Обновиться до Windows 11. Сделать это можно двумя способами.
Обновиться через "Центр обновления Windows". Для начала убедитесь, что обновление доступно. Для этого:
введите в поисковой строке внизу "Центр обновления Windows", кликните по нужному варианту. Другой вариант - "Настройки" - "Обновление и безопасность". Если там есть баннер "Обновление до Windows 11 готово", то переходите к следующему шагу;
нажмите на "Загрузить и установить";
примите лицензионное соглашение;
перезагрузите компьютер, когда система предложит это.
Обновиться через "Помощника по установке Windows 11". Это альтернативный вариант. Необходимо:
перейти на страницу загрузки Windows на официальном сайте Microsoft;
в разделе "Помощник по установке Windows" нажать на "Загрузить сейчас";
запустить "Помощник";
кликнуть на "Принять и установить";
перезагрузить компьютер, когда появится запрос.