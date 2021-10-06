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Опубликована инструкция по по "правильному" переходу на Windows 11

Бесплатно обновиться могут все, у кого стоит Windows 10
Пользователь Overclockers перечислил несколько вариантов обновления Windows 10 до 11-й версии.
Опубликована инструкция по по "правильному" переходу на Windows 11

Для того чтобы перейти с Windows 10 на Windows 11, автор предлагает выполнить несколько пунктов.

  1. Проверить, соответствует ли компьютер системным требованиям. Всю информацию можно найти на официальном сайте Microsoft. Однако среди наиболее важных параметров пользователь называет наличие TPM 2.0, не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 64 ГБ памяти, графическая карта с поддержкой DX12, один из поддерживаемых процессоров Intel или AMD.
Опубликована инструкция по по "правильному" переходу на Windows 11
  1. Обновиться до Windows 11. Сделать это можно двумя способами.

Обновиться через "Центр обновления Windows". Для начала убедитесь, что обновление доступно. Для этого:

  • введите в поисковой строке внизу "Центр обновления Windows", кликните по нужному варианту. Другой вариант - "Настройки" - "Обновление и безопасность". Если там есть баннер "Обновление до Windows 11 готово", то переходите к следующему шагу;

  • нажмите на "Загрузить и установить";

  • примите лицензионное соглашение;

  • перезагрузите компьютер, когда система предложит это.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Обновиться через "Помощника по установке Windows 11". Это альтернативный вариант. Необходимо:

  • перейти на страницу загрузки Windows на официальном сайте Microsoft;

  • в разделе "Помощник по установке Windows" нажать на "Загрузить сейчас";

  • запустить "Помощник";

  • кликнуть на "Принять и установить";

  • перезагрузить компьютер, когда появится запрос.

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