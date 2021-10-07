Опубликована инструкция по ускорению работы Windows 11

Согласно результатам тестирований, проведённых экспертами, VBS способна замедлять быстродействие во время игр на 5 или даже больше - 25 процентов. Поэтому для геймеров может быть важно отключить эту функцию, чтобы обеспечить максимальную производительность в игровых проектах.

Автор замечает, что функция эта может быть активирована по умолчанию, если человек приобретает новый ноутбук/настольный компьютер или если выполняет "чистую" установку Windows 11.

Чтобы проверить, включён ли этот параметр, нужно выполнить пару действий.

Открыть "Системную информацию". Проще всего это сделать с помощью ввода в строку поиска этот запрос.