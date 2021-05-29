Опубликована конфигурация компьютера для выгодного майнинга на SSD и жёстких дисках

Для компьютера, который будет добывать Chia Coin, понадобятся основные компоненты, как любого другого ПК. Что касается процессора, то нужен современный CPU как минимум с шестью ядрами. Издание Overclockers, в свою очередь, советует Core i5-11400 или его предшественника Core i5-10400. Если есть деньги, то лучше взять 10-ядерную модель.

По SSD понадобится как минимум 2-ТБ NVMe-накопитель. Предпочтение стоит отдавать моделям с высоким TBW. Жёстких дисков понадобится несколько. Лучше купить внешние, но можно приобрести и внутренние.

Что касается оперативной памяти, то нужно как минимум 32 ГБ (для каждого графика требуется не менее 2,6 ГБ). Блок питания тоже стоить купить получше.