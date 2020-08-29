Опубликованы первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 от стороннего производителя

Также была раскрыта модель RTX 3080. У неё 4352 ядра CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X. Видеокарта получила шину памяти разрядностью 320 бит. Энергопотребление у неё равно 320 Вт.

Внешне обе видеокарты Gainward очень похожи. Для подключения потребуются два восьмиконтактных разъёма питания. Презентация новых моделей ожидается 1 сентября.