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Опубликованы первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 от стороннего производителя
И её характеристики
В сети опубликовали первые фото видеокарты NVIDIA RTX 3090 от стороннего производителя Gainward. Подтверждены и её характеристики.
RTX 3090 построена на архитектуре NVIDIA Ampere, оснащена 24 ГБ памяти GDDR6X скоростью 19,5 Гбит/с. Графический процессор GA102-300 характеризуется 5248 ядрами CUDA. Модель получила шину памяти разрядностью 384 бита. Энергопотребление новинки составляет 350 Вт.
Также была раскрыта модель RTX 3080. У неё 4352 ядра CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X. Видеокарта получила шину памяти разрядностью 320 бит. Энергопотребление у неё равно 320 Вт.
Внешне обе видеокарты Gainward очень похожи. Для подключения потребуются два восьмиконтактных разъёма питания. Презентация новых моделей ожидается 1 сентября.