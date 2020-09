Опубликованы результаты первых тестов GeForce RTX 3080

Что касается игр, то были выбраны Shadow Of The Tomb Raider, которая поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, и FarCry New Dawn. В разрешении 1080p наблюдалась совсем небольшая разница между всеми видеокартами. Производительность RTX 3080 имела большее значение в разрешениях 1440p и 2160p.