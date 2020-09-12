Компьютеры
Сегодня 19:50
Опубликованы результаты первых тестов GeForce RTX 3080
И в играх, и в бенчмарках
Издание VideoCardz опубликовало результаты первых тестов новой видеокарты GeForce RTX 3080, несмотря на эмбарго до 14 сентября. В основном, представлены синтетические тесты производительности, но также показаны и тесты в играх.
В тестовых системах использовался процессор Intel Core i9-10900K. Оказалось, что в среднем RTX 3080 на 24% быстрее RTX 2080 Ti, на 37% быстрее RTX 2080 SUPER, на 45% быстрее RTX 2070 SUPER и на 50% быстрее RTX 2060 SUPER.
VideoCardz
Что касается игр, то были выбраны Shadow Of The Tomb Raider, которая поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, и FarCry New Dawn. В разрешении 1080p наблюдалась совсем небольшая разница между всеми видеокартами. Производительность RTX 3080 имела большее значение в разрешениях 1440p и 2160p.