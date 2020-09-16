Опубликованы результаты тестов новейшей видеокарты GeForce RTX 3080

Издание TechSpot протестировало новинку в популярных играх, в том числе в Death Stranding, Microsoft Flight Simulator 2020 и DOOM Eternal. В среднем RTX 3080 была на 21% быстрее, чем модель 2080 Ti, и на 49% быстрее, чем 2080 в разрешении 1440p. В разрешении 4K новинка была на 32% быстрее, чем 2080 Ti, и на 71% быстрее, чем RTX 2080.

Авторы ресурса Tom’s Hardware тоже отметили, что RTX 3080 существенно опережает старые видеокарты именно в разрешении 4K. Например, в Metro Exodus видеокарта GeForce RTX 3080 смогла выдать рекордные для игровой модели 60 FPS в разрешении 4K при максимальных настройках графики. Авторы ресурса также сообщили, что новая видеокарта не сильно поддаётся разгону.