Опубликованы замеры быстродействия новых процессоров Intel для тонких ноутбуков

В тестах использовали прототип ноутбука на флагманском процессоре Core i7-1185G7 с графикой Intel Iris Xe, с 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Это устройство сравнивали с ноутбуком Lenovo Yoga Slim 7 на базе AMD Ryzen 7 4800U и с ноутбуком Razer Blade Stealth 13 на базе Core i7-1065G7 предыдущего поколения.

Сообщается, что ноутбук с Core i7-1185G7 был на 38% быстрее модели с Ryzen 7 4800U в однопоточном режиме. В многопоточных тестах Intel не выиграл.

Что касается тестов игровой производительности, то Core i7-1185G7, а точнее графика в нём, была на 30-40% лучше, чем модель с процессором AMD.