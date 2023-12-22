Опять этот разъем: CableMod отозвала адаптеры к 12VHPWR вновь из-за угрозы плавления

Опять этот разъем: CableMod отозвала адаптеры к 12VHPWR вновь из-за угрозы плавленияСовпадение?
Головная боль от новейших GPU Nvidia достигла очередной «точки кипения», когда CableMod объявила массовый отзыв своих 16-контактных адаптеров питания 12VHPWR из-за опасений перегрева и плавления. Поступают сообщения о черных экранах и 100-процентной скорости вращения вентиляторов, ввергая геймеров в «панический режим».
90- и 180-градусные адаптеры CableMod, призванные спасти пользователей от проблемных разъемов питания Nvidia, теперь представляют потенциальную опасность. Неисправные разъемы, если они ослабнут, могут превратить графические процессоры в буквальные горячие точки, вызывая повреждения и расплавления.
Несмотря на попытку CableMod решить проблему с помощью адаптера версии 1.1, проблемы сохраняются, что привело к беспрецедентному отзыву. Молчание Nvidia по этому вопросу вызывает недоумение, поскольку пользователи требуют прозрачности и более безопасных альтернатив.
Игровое сообщество затаило дыхание, надеясь на быстрое решение проблемы, пока еще больше GPU не превратились в папье-маше.