Опять этот разъем: CableMod отозвала адаптеры к 12VHPWR вновь из-за угрозы плавления

90- и 180-градусные адаптеры CableMod, призванные спасти пользователей от проблемных разъемов питания Nvidia, теперь представляют потенциальную опасность. Неисправные разъемы, если они ослабнут, могут превратить графические процессоры в буквальные горячие точки, вызывая повреждения и расплавления.

Несмотря на попытку CableMod решить проблему с помощью адаптера версии 1.1, проблемы сохраняются, что привело к беспрецедентному отзыву. Молчание Nvidia по этому вопросу вызывает недоумение, поскольку пользователи требуют прозрачности и более безопасных альтернатив.

Игровое сообщество затаило дыхание, надеясь на быстрое решение проблемы, пока еще больше GPU не превратились в папье-маше.