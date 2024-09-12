Компьютеры
Опубликовано 12 сентября 2024, 00:45
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Oracle решила питать центры обработки данных от небольших ядерных реакторов

Трёх, если быть точнее
Ларри Эллисон, глава Oracle, сообщил, что компания проектирует центр обработки данных, питающийся от трех небольших ядерных реакторов.
Oracle решила питать центры обработки данных от небольших ядерных реакторов
© Ferra

Выступая на одном из мероприятий, Эллисон отметил, что место, выбранное для дата-центра, уже имеет разрешение на установку небольших модульных ядерных реакторов, способных вырабатывать более гигаватта электроэнергии. «Вот каким безумием все это становится», — заметил Эллисон.

Малые модульные реакторы (SMR) предлагают перспективное решение для удовлетворения растущих энергетических потребностей центров обработки данных и других отраслей промышленности, пишут СМИ. Эти реакторы меньше и эффективнее традиционных атомных станций и обычно вырабатывают 300 мегаватт или меньше. Готовые и собираемые на месте, реакторы SMR стремятся сократить как расходы, так и выбросы углекислого газа, однако они все еще являются новой технологией. В настоящее время в мире существует только три действующих SMR-реактора — два в Китае и России, а также испытательный реактор в Японии.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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