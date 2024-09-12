Oracle решила питать центры обработки данных от небольших ядерных реакторов

Выступая на одном из мероприятий, Эллисон отметил, что место, выбранное для дата-центра, уже имеет разрешение на установку небольших модульных ядерных реакторов, способных вырабатывать более гигаватта электроэнергии. «Вот каким безумием все это становится», — заметил Эллисон.

Малые модульные реакторы (SMR) предлагают перспективное решение для удовлетворения растущих энергетических потребностей центров обработки данных и других отраслей промышленности, пишут СМИ. Эти реакторы меньше и эффективнее традиционных атомных станций и обычно вырабатывают 300 мегаватт или меньше. Готовые и собираемые на месте, реакторы SMR стремятся сократить как расходы, так и выбросы углекислого газа, однако они все еще являются новой технологией. В настоящее время в мире существует только три действующих SMR-реактора — два в Китае и России, а также испытательный реактор в Японии.