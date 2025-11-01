Orico представила бюджетный мини-ПК в корпусе, стилизованном под Apple Mac Pro

Устройство имеет решётчатую переднюю панель, эргономичную ручку и подставку внизу, что придаёт ПК внешний вид, напоминающий рабочую станцию Apple. В основе OminiPro лежит 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS, оснащённый встроенной графикой Radeon 780M. Для увеличения видеопамяти и производительности можно подключить внешнюю видеокарту через два порта USB4, расположенных расположен на передней и задней панелях.

OminiPro поддерживает до 256 ГБ ОЗУ DDR5 и SSD-накопитель PCIe 4.0 ёмкостью до 8 ТБ. Кроме того, ПК поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

OminiPro получил интерфейсы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, четыре порта USB-A и два сетевых разъёма Ethernet со скоростью 2,5 гигабита. Передние порты защищены от попадания пыли откидной крышкой. В комплект поставки входит адаптер питания на базе GaN мощностью 120 Вт.

Компьютер считается доступным, поскольку стоит от 3099 юаней, около 35,1 тысячи рублей, но может быть и дешевле — без оперативной памяти и накопителя.