Ошибка Windows 10 ломает компьютеры при сканировании жёсткого диска

Эта утилита позволяет просканировать диски и найти в них ошибки. Chkdsk запускается в командной строке и не имеет графического пользовательского интерфейса.

Последнее обновление Windows 10 принесло проблемы в работу утилиты. Согласно отчётам пользователей, команда Chkdsk c: /f сломалась после декабрьского апдейта. Более того, она даже может вызвать на компьютере «синий экран смерти».

При определённых условиях выполнение команды chkdsk на SSD, разбитом на разделы, может сломать устройство с кодом ошибки NTFS FILE SYSTEM. Похоже, что проблема встречается редко. И избежать её довольно легко.