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Ошибка Windows 10 ломает компьютеры при сканировании жёсткого диска
Пока лучше сканирование не делать
Новая критическая ошибка в Windows 10 версий 2004 и 20H2 ломает некоторые компьютеры, когда пользователь запускает инструмент chkdsk для проверки жёсткого диска.
Эта утилита позволяет просканировать диски и найти в них ошибки. Chkdsk запускается в командной строке и не имеет графического пользовательского интерфейса.
Последнее обновление Windows 10 принесло проблемы в работу утилиты. Согласно отчётам пользователей, команда Chkdsk c: /f сломалась после декабрьского апдейта. Более того, она даже может вызвать на компьютере «синий экран смерти».
При определённых условиях выполнение команды chkdsk на SSD, разбитом на разделы, может сломать устройство с кодом ошибки NTFS FILE SYSTEM. Похоже, что проблема встречается редко. И избежать её довольно легко.