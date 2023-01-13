Компьютеры
19:26, 13 января 2023
1 мин.

Осторожнее: поиск драйверов AMD в Google может закончиться ошибочным скачиванием

Можно наткнуться на поддельные ссылки

Специалисты предупредили, что поиск в Google, Bing и других сервисах показывает ложные ссылки на скачивание драйверов для AMD. Так можно загрузить на компьютер поддельное и вредоносное программное обеспечение.

Осторожнее: поиск драйверов AMD в Google может закончиться ошибочным скачиванием

Фото: Wccftech

Поддельные ссылки могут выглядеть так:

Осторожнее: поиск драйверов AMD в Google может закончиться ошибочным скачиванием

Wccftech

Отмечается, что таких проблем нет, если включать в Microsoft Bing и Google Chrome и безопасный поиск. Тем не менее, многие пользователи отключают настройки безопасного поиска, чтобы в выдаче отображались все ссылки.

Источник:Wccftech
Теги:
#AMD
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#Google
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#драйвер
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