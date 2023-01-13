Осторожнее: поиск драйверов AMD в Google может закончиться ошибочным скачиванием

19:26, 13 января 2023
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Осторожнее: поиск драйверов AMD в Google может закончиться ошибочным скачиваниемМожно наткнуться на поддельные ссылки
Специалисты предупредили, что поиск в Google, Bing и других сервисах показывает ложные ссылки на скачивание драйверов для AMD. Так можно загрузить на компьютер поддельное и вредоносное программное обеспечение.
Фото: Wccftech
Поддельные ссылки могут выглядеть так:
Wccftech
Отмечается, что таких проблем нет, если включать в Microsoft Bing и Google Chrome и безопасный поиск. Тем не менее, многие пользователи отключают настройки безопасного поиска, чтобы в выдаче отображались все ссылки.