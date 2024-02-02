От перфокарт до чатботов: с чего начиналась и куда идет аналитика данных

2017: Запуск ThoughtSpot, который выводит «аналитику, управляемую поиском», на передний план.

Бумага, запросы, электронные таблицы, информационные панели, поиск… Что дальше? На этом история не заканчивается. Сегодня самые интересные достижения связаны с обработкой естественного языка и большими языковыми моделями. Например, Text-to-SQL: вы задаете вопросы на простом языке и получаете в ответ SQL-запросы. Такие платформы, как Wolfram Alpha и ThoughtSpot, позволяют пользователям выражать свои аналитические потребности на естественном языке и получать вычислительные результаты. А технологии, такие как ChatGPT, расширяют границы возможностей анализа данных с помощью генерации кода на основе запроса на обычном человеческом языке.

Возможно, в недалеком будущем мы будем вести естественные беседы с нашими данными, задавать вопросы, исследовать возможности и получать выводы более плавно, чем когда-либо прежде.

Но это уже совсем другая история.