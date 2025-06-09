От $14: Lenovo представила недорогую механическую клавиатуру

Клавиатура имеет компактный 98-клавишный дизайн и подключается через съёмный кабель USB Type-C. Пользователи могут выбрать один из трёх типов механических переключателей: Blue (громкие и тактильные), Red (мягкие и тихие) и Brown (тактильные, но без щелчка).

GK10 поддерживает замену переключателей без пайки (hot-swap) и совместима с 3- и 5-контактными переключателями. Все клавиши рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Также есть RGB-подсветка с 20 эффектами, которую можно настраивать через фирменное ПО Lenovo.

Клавиатура оснащена мультимедийными клавишами, возможностью одновременного нажатия всех клавиш (N-key rollover), устойчивыми колпачками и стабилизаторами для крупных клавиш. У беспроводной версии есть аккумулятор на 4000 мАч. Вес устройства — около 780 грамм.