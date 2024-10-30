Компьютеры
Опубликовано 30 октября 2024, 23:15
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Отцу Интернета — ARPANET — исполнилось 55 лет: его создатели оценили наследие

Начиналось всё как военный проект США
BBC взяло интервью у Чарли Клайна и Билла Дюваля, тех, кто стоял у истоков создания ARPANET — предшественника современного интернета, по случаю его 55-летнего юбилея. Дюваль вспоминает, что видел ARPANET как инструмент для связи «информационных работников», которые могли бы обмениваться идеями и решать проблемы вместе, хотя он не предполагал, что сеть окажет такое большое влияние на общество, включая социальные медиа и даже дезинформацию.
Отцу Интернета — ARPANET — исполнилось 55 лет: его создатели оценили наследие
© Ferra

По его словам, их работа основывалась на ранней концепции Дугласа Энгельбарта, предсказавшего как пользу, так и возможные вызовы, связанные с развитием технологий. Клайн подчеркивает, что многие базовые интернет-технологии, такие как электронная почта и маршрутизация, появились именно благодаря ARPANET. Современный интернет все еще полагается на эти принципы, включая TCP/IP, который стал основой объединения ARPANET с другими сетями.

Дюваль отмечает, что важно помнить об истоках ARPANET, но настоящая ценность заключается в тех огромных достижениях, которые последовали за этим. Клайн считает эту дату важной, но особо подчеркивает значение первых решений ARPA.

ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) – это исторически значимая компьютерная сеть, которая заложила основы современного Интернета. Созданная в США в конце 1960-х годов, она была первоначально разработана для Министерства обороны США с целью обеспечения надежной связи между исследовательскими учреждениями в случае военного конфликта.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
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